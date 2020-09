La Porsche Taycan devient le modèle du constructeur le plus vendu en Europe

Après une lente ascension dans les courbes de ventes du fabricant, la nouvelle Taycan a profité de la crise sanitaire pour s’envoler vers des sommets, comme le confirment les chiffres dévoilés par le cabinet JATO. En prenant la tête avec 1 183 exemplaires écoulés au mois d’août, la Porsche Taycan devance la reine 911 (1 097 ex.) et le Porsche Cayenne (771 ex.), connu pour être habituellement un rouleau compresseur commercial. La Porsche Panamera, l’autre grande berline du fabricant, est reléguée en dernière position avec 278 unités vendues.