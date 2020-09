Porsche pourrait produire une Panamera électrique en parallèle de la Taycan

« Nous ne voyons pas les deux voitures marcher l'une sur l'autre, la Panamera est une voiture différente. La Panamera est une berline de luxe et une voiture de sport, une grande voiture avec beaucoup de place et d'habitabilité intérieure, et la conduire sur des longs trajets y est confortable avec quatre adultes. La Taycan est une voiture différente, du point de vue du client, il n'y a pas de chevauchement entre les deux modèles. »