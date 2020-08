Taycan : la version Cross Turismo officiellement retardée par Porsche

Voilà déjà presque un an que la Porsche Taycan a fait l’objet d’une introduction officielle, marquant le premier pas du constructeur allemand dans l’ère de l’automobile électrique. Un mois plus tard, la firme d’outre-Rhin remettait le couvert avec une version plus abordable, la fameuse 4S. Et l’heure n’est clairement pas aux repos, puisque les déclinaisons de ce véhicule branché continueront à l'avenir de débarquer sur le marché.