De nouvelles fonctionnalités pour la Porsche Taycan édition 2021

Les nouvelles Porsche Taycan bénéficieront de la norme ISO 15118 avec une authentification automatique aux bornes de recharges répondant à cette norme, sans avoir besoin d’un badge ou d’une application supplémentaire. Le conducteur n’aura plus qu’à brancher le véhicule électrique avec le câble de charge pour qu'il soit identifié et que le paiement soit directement validé sur le compte préalablement enregistré dans la voiture.

D’autre part, il sera possible de réguler la puissance de charge, en particulier sur les bornes de charge rapide et cela afin de préserver la durée de vie la batterie. Qui peut le plus peut aussi le moins. Si le conducteur prévoit un arrêt long, comme un déjeuner au restaurant par exemple, la charge pourrait être adaptée au temps prévisible de la pause.

Cette régulation sera à sélectionner sur l’écran central, sans obligation de l’utiliser. Elle limitera la charge à 200 kW quand une borne rapide peut délivrer jusqu’à 270 kW à la Porsche électrique.