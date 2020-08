Tesla améliore les performances des Model S et X grâce à une nouvelle mise à jour

Car and Driver a pu renouveler le test de la Model S Performance une fois qu’elle a reçu la mise à jour « Cheetah Stance ». Et non seulement la Model S a pu réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes tout comme sa rivale, mais elle a également montré une endurance assez similaire à la Porsche.

Cette mise à jour a quelque chose de magique et montre le talent des ingénieurs de Tesla, capables de trouver une solution rapide pour mettre à jour la Model S et la maintenir au moins au niveau de ses concurrentes. Et même si la Porsche Taycan peut recevoir des petites mises à jour logicielles à distance, les mises à jour majeures doivent être faites en concession Porsche, contrairement aux véhicules Tesla qui bénéficient de toutes les mises à jour à distance.

Car and Driver a d’ailleurs commenté la performance : « Sur les 15 exécutions, la durée moyenne des deux métriques a chuté de deux secondes par rapport à notre test précédent. C'est un gain de performances stupéfiant en modifiant quelques lignes de code, et nous continuons à nous émerveiller de l'ampleur et de la profondeur des changements que Tesla est en train de faire avec ses mises à jour logicielles régulières ».