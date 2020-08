L'hybridation au secours du Flat 6 de Porsche

Si plusieurs Porsche 718 et 911 ont maintenant une motorisation turbocompressée, certaines arborent toujours un six cylindres à plat atmosphérique telles que les futures GT3 ou la GT3 RS. L’adoption de l’hybridation leur permettrait de conserver ce type de moteur tant apprécié tout en bénéficiant de tous les avantages d’une hybridation, couple à bas régime et baisse de la pollution principalement.

Frank-Steffen Walliser, responsable des gammes 911 et 718, a déclaré lors d’une interview à Autocar : « Le couple du moteur électrique à bas régime et un moteur atmosphérique à haut régime s'emboîte parfaitement. Cela pourrait aider un moteur atmosphérique à survivre ».

Si Porsche progresse sur les motorisations électriques avec la gamme Taycan et l'arrivée prochaine du nouveau Macan électrique, la marque ne veut pas précipiter cette transition sur l’ensemble de ses véhicules. Les Porsche 911 et 718 hybrides ne sont pas encore pour demain, mais l’idée fait son chemin.