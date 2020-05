Peugeot e-208 : une version sportive GTi bel et bien à l'étude

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Peugeot ne chôme pas en matière de véhicules électriques et hybrides . Le fleuron tricolore redouble d’effort pour étoffer son catalogue de voitures électrifiées, dont les présentations ont été multiples au cours de la dernière année : de la e-208 à la e-2008 en passant par la Peugeot 3008 Hybrid .

Et à l’avenir, une nouvelle déclinaison sportive de la e-208 pourrait ravir les fans de sensations. Car à en croire les propos de Jean-Philippe Imparato, Directeur de la marque Peugeot, dans le numéro de juin 2020 de Car Magazine , une future variante GTi électrique serait bel et bien à l’étude au sein de la firme française.

« Pour moi, le terme GTI est un non sens. Il y a une manière de le dire plus simplement : Peugeot Sport. Cela signifie des performances élevées, des émissions faibles et de nouvelles sensations. Si je propose une voiture sportive du segment B, ce sera un véhicule 100 % électrique, c’est évident. Nous nous déciderons d’ici la fin 2020 », a-t-il déclaré.