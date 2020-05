Chez Peugeot, une version moins onéreuse de la e-208 pourrait être à l'étude

Lire aussi :

« Peut-être que nous aurons besoin d'une option plus abordable »

Une e-208 sous la barre des 25 000 euros ?

Catapultée sur le marché en octobre 2019, la Peugeot e-208 poursuit son petit bonhomme de chemin en poussant, chaque mois, de plus en plus de consommateurs français à franchir le cap de l'électrique. La citadine de la marque au lion fait partie des modèles zéro émission parmi les plus plébiscités du marché, derrière sa principale rivale Renault ZOE , qui continue de truster la première place du classement.Et pour rendre son véhicule encore plus attractif, le fleuron tricolore réfléchirait à développer une version moins onéreuse, mais logiquement dotée d'un rayon d'action moins accru. C'est en tout cas ce qui ressort des propos d'Anne-Lise Richard, responsable du pôle, publiés dans les colonnes du média britannique Auto Express.», débute l'intéressée. Et de poursuivre : «».Avant de conclure : «». Techniquement, concevoir un pack plus petit ne devrait poser aucun problème à Peugeot, assure Auto Express, qui se pose davantage de question sur les coûts de production que cela engendrerait.Aujourd'hui, l'entrée de gamme de l'e-208, commercialisée à 32 300 euros, embarque une batterie de 50 kWh, lui conférant une autonomie de 340 kilomètres selon le cycle d'homologation WLTP. Concernant la potentielle nouvelle variante, le média d'outre-Manche imaginerait une batterie de 37 kWh pour 241 kilomètres de rayon d'action. Le tout à un prix inférieur à 25 000 euros.