Peugeot 308 : une hybride garantie pour 2020, et pourquoi pas une électrique

Une stratégie bien huilée

L'e-208 en chiffres

Le directeur de la marque Peugeot, en la personne de Jean-Philippe Imparato, n'a pas tourné autour du pot à l'évocation des futurs projets de l'entreprise en matière de mobilité électrique. Et lorsque le média Automotive News lui a demandé à quelle sauce allait être mangée la prochaine génération de la berline compacte 308, à l'occasion d'une interview fleuve, l'intéressé a répondu par des propos clairs, nets et précis.», a-t-il affirmé. Et de poursuivre : «», explique le haut-placé du fleuron tricolore.Prévue pour le cru 2020, cette nouvelle itération s'appuiera sur la plateforme EMP2 de la marque au lion, précise par ailleurs M. Imparato. L'occasion pour le groupe d'étoffer un peu plus son offre électrique qui n'a rien à envier à celle de ses concurrents : entre le SUV e-2008 , sa future 508 hybride en version sportive, le 3008 hybride , son van utilitaire e-Expert et sa citadine e-208 , la fabricant français n'a clairement pas chômé.L'automobile dernièrement citée représente d'ailleurs 12 % des ventes relatives à la dernière génération de la 208, à l'heure actuelle écoulée à 12 000 exemplaires depuis sa commercialisation en octobre. L'e-208 a donc séduit pas moins de 1440 utilisateurs. «», assure Jean-Philippe Imparato. Peugeot l'a visiblement compris, et Peugeot assouvit donc leurs envies.