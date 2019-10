Peugeot e-2008 : les prix, finitions et équipements révélés par la marque au lion

Active

Source : Caradisiac

Introduite en juin 2019, la seconde génération du Peugeot 2008 a fait la part belle à l'électrique grâce à une version zéro émission, l' e-2008 . Attendue entre mars et avril 2020 sur nos routes françaises, cette dernière s'était dévoilée dans son intégralité, ou presque : seuls les prix et les niveaux de finition manquaient à l'appel. La marque au lion a définitivement tué le suspens, comme le rapporte le site spécialisé Auto Moto Mais avant de rentrer dans les détails, tâchons de récapituler brièvement la configuration technique de ce modèle électrifié, équipé d'un moteur de 100 kW (136 ch) pour un couple de 260 Nm et une vitesse de pointe chatouillant les 150 km/h. Sa batterie lui confère par ailleurs un rayon d'action de 310 kilomètres selon le cycle d'homologation WLTP. Comptez 30 minutes pour recharger sa batterie à 80 % grâce à une charge rapide de 100 kW.Focalisons-nous désormais sur les quatre niveaux de finitions proposés par la firme de Sochaux.Six airbags, correcteur électronique de trajectoire, allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant à déclenchement automatique, feux diurnes à LED sous projecteurs, kit de dépannage pneumatiques, projecteurs LED Technology, frein de stationnement électronique, Pack Safety Plus, régulateur/limiteur de vitesse, aide graphique et sonore au stationnement arrière.Ajoutez à cela : jantes tôle de 16 pouces avec enjoliveurs NOTA, calandre noire grainée, casques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse, commandes d'ouverture extérieur couleur caisse, passages de roues Noir Mat, volant compact croûte de cuir avec commandes multimédia, démarrage mains libres, console haute avec accoudoir intégré, air conditionné automatique monozone, i-Cockpit 3D avec combiné à matrice TFT.Côté multimédia et navigation : radio avec écran tactile capacitif de 7 pouces, Bluetooth, Miror Screen, six haut-parleurs, deux prises USB sur console avant, deux sur console haute, et Peugeot Connect SOS & Assistance et Teleservices.Caméra de recul, jantes alliage de 17 pouces Salamanca diamantées, barres de toit longitudinales Noir Brillant, calandre avec marquage horizontale Chrome Brillant, protections latérales de portes avec inserts Métallure, i-Cockpit 3D avec combiné numérique 3D, plancher de coffre deux positions, rétroviseur intérieur photosensible, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, sélecteur de mode de conduite.Commutation automatique feux de route/feux de croisement, fixations ISOFIX sur siège passager avant et Top Tether, projecteurs Peugeot Full Led Technology avec signature à trois griffes, projecteurs antibrouillard à LED avec fonction, aide graphique et sonore au stationnement avant, becquet arrière noir brillant, calandre haut de gamme avec marquage vertical Dark Chrome, casques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant, lécheurs de vitres latérales Noir Brillant.Mais aussi : toit Black Diamond, éclairage polyambiant huit couleurs, habitacle et ciel de pavillon noir, pédalier sport en aluminium, planche de sport slush surpiquée avec décor aspect carbone, seuils de portes inox avec marquage Peugeot noir, volant compact cuir fleur avec commandes multimédia, rétroviseur intérieur photosensible sans contour, sellerie tri-matières, navigation 3D connectée avec écran tactile HD de 10 pouces, fonction DAB.Pack Drive Assist Plus (conduite autonome de niveau 2), système actif de surveillant d'angle mort, jantes alliage de 18 pouces Bund diamantées, accès et démarrage mains libres Proximity, sellerie Alcantara, surpiqûres Bleu Cyan et Vert Adamite.Ci-dessous, veuillez retrouver la grille tarifaire complète. À noter que l'e-2008 se dote aussi d'un chargeur embarqué de 7,4 kW monophasé et d'un câble électrique mode 2, et de prises de charge T2/2F.- Finition Active : 37 100 €- Finition Allure : 38 700 €- Finition GT Line : 41 200 €- Finition GT : 43 000 €