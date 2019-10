Les ventes de Peugeot e-208 seront plus élevées que prévu, d'après le directeur de la marque

La e-208 devrait représenter une large part des ventes de la gamme

Peugeot mise sur le leasing

Source : Automotive News Europe

Peugeot avait prévu de fabriquer 10% de voitures électriques pour son nouveau modèle de 208. Mais face au fort intérêt des consommateurs, le constructeur va devoir changer de plan et revoir ce taux à la hausse.», explique Jean-Philippe Imparato, directeur de la marque Peugeot au sein du groupe PSA, à. «», ajoute-t-il.Il admet tout de même qu'à ce stade, il est encore trop tôt pour dire à quel point la e-208 fera mieux que ce que Peugeot prévoyait initialement. Les consommateurs s'intéressent de près au nouveau modèle électrique, mais encore faut-il que cela se traduise par des ventes effectives.Le responsable Peugeot reste tout de même optimiste et indique que la série 208 de 2019 sera produite à 300 000 unités dont 20% de e-208, le double de ce qui était prévu. Sachant qu'avec une part de 10%, la e-208 était déjà rentable pour le fabricant.Pour convaincre les consommateurs, la marque met en avant son coût (comparable à celui d'une 208 essence 1.2, 130 chevaux, transmission automatique à huit rapports) et la possibilité de LOA (Location avec Option d'Achat).», fait savoir Jean-Philippe Imparato. Et en moyenne en Europe, après le paiement d'une caution de 3 500 euros, le loyer mensuel d'une e-208 sera inférieur à 400 euros (tout comme pour une version essence). Son accessibilité en fait ainsi un choix privilégié des clients.