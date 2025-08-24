Le premier problème concerne l’intégration de Spotify dans Android Auto. Plusieurs conducteurs rapportent que le widget dédié sur le tableau de bord n’affiche plus les informations habituelles, mais se contente d’un message : « Appuyez pour ouvrir », même lorsqu’un morceau ou un podcast est en cours de lecture. L’application continue de fonctionner normalement, mais l’interface réduite intégrée à Android Auto demeure inutilisable.

Dans certains cas, la panne touche aussi les commandes du véhicule, notamment les boutons de navigation audio situés sur le volant, qui ne réagissent plus comme prévu. Les premiers dysfonctionnements sont apparus en juillet, lorsque Spotify déployait sa mise à jour intégrant sa fonction collaborative Jam.

Comme rapporté par 9to5Google, le bug a été relevé sur différents modèles, dont la Subaru Forester, et confirmé par plusieurs participants à une discussion ouverte sur Reddit cette semaine. La résolution devrait venir d’une mise à jour de l’application Spotify, même si aucune date n’a encore officiellement été évoquée.