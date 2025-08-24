Deux dysfonctionnements affectent actuellement Android Auto. Les problèmes touchent autant l'affichage du système que les contrôles de l'application Spotify, perturbant ainsi l'expérience de certains conducteurs.
- Depuis juillet, l’intégration de Spotify sur Android Auto affiche « Appuyer pour ouvrir » même lors de la lecture active, rendant le widget inutilisable.
- Le bug Spotify affecte aussi parfois les commandes physiques du véhicule, comme les boutons audio au volant.
- Un second problème d’Android Auto assombrit l’affichage général en remplaçant les noirs par des gris ; Google devra probablement corriger cela.
Alors qu’Android Auto avait retrouvé une certaine stabilité ces derniers mois, deux problèmes viennent perturber son bon fonctionnement. Les témoignages d’utilisateurs se multiplient sur la Toile, évoquant d’un côté un affichage terne et de l’autre des difficultés avec l'application Spotify, dont les contrôles intégrés semblent tout bonnement hors service.
Depuis juillet, Spotify fait des siennes sur Android Auto
Le premier problème concerne l’intégration de Spotify dans Android Auto. Plusieurs conducteurs rapportent que le widget dédié sur le tableau de bord n’affiche plus les informations habituelles, mais se contente d’un message : « Appuyez pour ouvrir », même lorsqu’un morceau ou un podcast est en cours de lecture. L’application continue de fonctionner normalement, mais l’interface réduite intégrée à Android Auto demeure inutilisable.
Dans certains cas, la panne touche aussi les commandes du véhicule, notamment les boutons de navigation audio situés sur le volant, qui ne réagissent plus comme prévu. Les premiers dysfonctionnements sont apparus en juillet, lorsque Spotify déployait sa mise à jour intégrant sa fonction collaborative Jam.
Comme rapporté par 9to5Google, le bug a été relevé sur différents modèles, dont la Subaru Forester, et confirmé par plusieurs participants à une discussion ouverte sur Reddit cette semaine. La résolution devrait venir d’une mise à jour de l’application Spotify, même si aucune date n’a encore officiellement été évoquée.
Android Auto également victime d'un problème d'affichage
Le second bug concerne l'affichage global d'Android Auto : l’écran perd ses contrastes et affiche des teintes grisâtres. Les zones habituellement noires apparaissent désormais en gris, donnant l’impression d’un rendu délavé. Contrairement au problème Spotify, qui nécessitera probablement une correction via une mise à jour de l'application, ce dysfonctionnement d'affichage devrait nécessiter l'intervention de Google.
Pour l'heure, les versions précises de l’application Android Auto concernées n’ont pas été communiquées. Il est donc difficile de déterminer l’origine exacte de ce défaut. Il n’est pas clair non plus si le bug résulte d’une mise à jour défaillante ou d’un ajustement côté serveur.