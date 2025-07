Spotify pour Android Auto vient de bénéficier d'une mise à jour et l'une de ses nouvelles options va vous aider à égayer vos longs trajets en voiture : Spotify Jam permet, en effet, de créer des sessions musicales collaboratives. L'utiliser est on ne peut plus simple : on démarre un Jam et les autres passagers peuvent scanner un QR code pour ajouter des chansons. Il est, bien sûr, possible d'ôter des participants si on le souhaite.