En examinant le code de cette version, les équipes de 9to5Google ont toutefois décelé une nouveauté intéressante : l’apparition de nouveaux messages concernant des applications compatibles avec Android Auto. Deux lignes de code mentionnent explicitement : « Now available in Android Auto » et « Now available in Android Auto while parked », laissant entrevoir l’arrivée prochaine d’applications utilisables en stationnement.

Google ayant à cœur d'enrichir progressivement son écosystème automobile, le géant a récemment présenté un nouveau programme visant à favoriser l’intégration d’applications sur Android Auto et Android Automotive OS. Cela devrait justement faciliter le développement d'applications pour les écrans embarqués.