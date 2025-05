Le géant de Mountain View accélère le déploiement généralisé de Gemini en l’intégrant progressivement à l’ensemble de ses services. Après plusieurs semaines de rumeurs, l’assistant de Google s'apprête à débarquer dans Android Auto, marquant alors la fin progressive de l’ère Google Assistant au sein des véhicules. Un aperçu vidéo, capturé lors de la Google I/O 2025, dévoile son interface et ses fonctionnalités, promettant une expérience plus fluide et connectée au volant des utilisateurs.