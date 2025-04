C’est lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers avec les investisseurs que Sundar Pichai a confirmé l’élargissement de Gemini au sein de son écosystème : « Nous mettons à niveau Google Assistant sur les appareils mobiles vers Gemini, et plus tard cette année, nous mettrons à niveau les tablettes, les voitures et les appareils qui se connectent à votre téléphone, tels que les écouteurs et les montres. »

Bien que Pichai n'ait pas communiqué de calendrier précis pour ce déploiement, tout porte à croire que des détails supplémentaires seront révélés lors de la conférence Google I/O le mois prochain. À vrai dire, cette annonce n'a rien de véritablement surprenant. En effet, le code de plusieurs applications Android laissait déjà présager depuis de nombreux mois l'arrivée de Gemini sur un plus grand nombre d'appareils.