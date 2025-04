Gemini Live fait une nouvelle fois parler de lui. Si vous étiez passés à côté de cette nouvelle capacité, Gemini Live offre à l'assistant IA des yeux pour comprendre le monde autour de lui. L'application mobile peut ainsi utiliser la caméra d'un smartphone pour « voir » ce que voit l'utilisateur, et lui donner des réponses plus pertinentes. Après plusieurs mois de test, Google ouvre les vannes et permet aujourd'hui à bien plus de personnes de profiter de ces nouvelles compétences.