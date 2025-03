Gemini Live, l'assistant vocal avancé de Google, intègre désormais des capacités de partage d'écran et de diffusion vidéo en direct. Cette mise à jour permet à l'IA d'analyser en temps réel le contenu affiché sur l'écran de l'utilisateur ou capturé par la caméra du smartphone. Ainsi, Gemini peut fournir des réponses précises et contextualisées en fonction de ce qu'il voit, offrant une assistance plus intuitive et adaptée aux besoins spécifiques de chaque situation.

Par exemple, un utilisateur peut pointer la caméra de son smartphone vers un objet inconnu, et Gemini identifiera cet objet et fournira des informations pertinentes. De même, en partageant l'écran, l'utilisateur peut obtenir des explications ou des conseils sur une application ou une page web spécifique, rendant l'interaction avec l'IA plus fluide et naturelle.

Un possesseur d'un smartphone Xiaomi a eu la surprise de voir apparaitre cette nouvelle capacité lors d'une utilisation de Gemini, et s'est empressé de partager la bonne nouvelle sur Reddit, captures d'écran et vidéo à l'appui. On peut voir ainsi l'assistant Gemini analyser le contenu de l'écran d'accueil de l'utilisateur, et lui donner des informations sur les notifications reçues ou sur les widgets affichés.