La première annonce concerne Gemini Live, l'assistant vocal nouvelle génération conçue par l'éditeur et reposant sur le modèle de langage Gemini. La technologie permet aujourd'hui de discuter de manière naturelle avec l'assistant pour lui poser des questions ou lui demander des conseils en utilisant la voix.

Une prochaine mise à jour de l'application va ajouter la possibilité d'inclure d'autres types de documents à la conversation, comme des photos, des vidéos ou même des GIF. Google donne comme exemple la capacité d'inclure une vidéo YouTube, et de poser des questions à son sujet à Gemini. Ce dernier pourra analyser la vidéo diffusée, comprendre le contexte et répondre à des questions pratiques.

Gemini va être aussi plus accessible sur les smartphones Pixel, et notamment depuis l'écran verrouillé du téléphone. Plus besoin de s'authentifier ou de déverrouiller son Pixel pour commencer une discussion. Cette mise à jour de l'application sera disponible dans un premier sur les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, mais Google prévoit une compatibilité jusqu'aux Pixel 6 dans les prochains mois.

Enfin, la fonction Entourer pour chercher va être prochainement améliorée avec l'apparition des résumés IA une fois le sujet ou l'objet encerclé sur l'image. Gemini proposera une agrégation des résultats Google sous la forme d'un texte court pour obtenir le maximum d'informations rapidement. Le service reconnait aussi les URL, adresses mail et numéros de téléphone et propose des actions rapides pour joindre un correspondant.