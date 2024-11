Gemini est le pivot de la stratégie de Google pour les 10 prochaines années, et le géant de la recherche compte bien incorporer des doses d'intelligence artificielle à toutes ses plateformes et à l'ensemble de ses services. La maison connectée est l'un des terrains de jeu de la firme, avec son application Google Home. Les utilisateurs peuvent, à l'aide de ce logiciel, regrouper leurs différentes solutions pour la maison et les piloter facilement.

L'entreprise américaine propose aujourd'hui une mise à jour de Google Home, qui introduit de nouvelles capacités alimentées par Gemini, l'IA maison de la marque. Si tous ces services ne seront pas disponibles en France dans l'immédiat, ils devraient arriver dans les prochains mois.