Les nouvelles routines de Google Home : comment les utiliser et pourquoi elles sont géniales

Ces ajouts apparaîtront là où il est déjà possible de trouver les routines actuelles dans l'application Google Home. Pour ceux qui ne sont pas encore trop adeptes d'automations, il faudra appuyer sur l'icône « Actions auto » en bas de l'écran, puis aller sur « Ajouter », et enfin choisir les déclencheurs et les actions qui vous intéressent.

Il est possible que tous les appareils connectés de votre maison ne soient pas immédiatement pris en charge dans ces nouvelles routines. Il faudra certainement un certain temps à Google, à Nest et aux fabricants partenaires pour se mettre à la page. Toutefois, il faut espérer que tout le monde jouera le jeu, car cela permettra de centraliser un peu plus de fonctionnalités sur l'application Google Home. Cela réduira la nécessité d'aller sur les différentes applications liées à vos objets et provoquera quelques maux de tête en moins. À condition que vos enceintes connectées et Google Home ne soient trop pas capricieux.