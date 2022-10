Google dévoile ses nouveautés pour la fin d’année 2022 : refonte de l’appli Google Home et Nest WiFi Pro

Voici probablement le plus gros changement à retenir de la conférence Google. Alors qu’elle n’avait pas subi de modifications majeures depuis plusieurs années, l’application Google Home va avoir droit à une grosse refonte.

La première amélioration notable a lieu dès l’ouverture de Google Home. Le menu principal sera dorénavant doté d’une section « Favoris ». Celle-ci regroupera non seulement vos objets connectés préférés, mais aussi vos scénarios d’automatisation favoris.

Mieux encore, les possesseurs de caméras connectées pourront voir depuis les Favoris l’affichage en direct de leur système de protection. L’historique sera aussi accessible d’un simple appui, sous forme de frise chronologique avec divers filtres applicables.

La seconde grosse nouveauté de Google Home se nomme « Spaces ». Cette fonctionnalité permet de créer des groupes totalement personnalisables. Tout comme le menu Favoris, ces Spaces peuvent contenir toutes sortes d’interactions et appareils IoT. Par exemple, on peut imaginer un espace consacré à votre animal qui rassemble les accès à la caméra d’intérieur, les routines pour le distributeur de croquettes, etc.

Toujours dans un esprit d’automatisation plus poussée, Google Home profitera d’une refonte de son menu dédié aux scénarios. À l’occasion, la firme permettra de créer plus de routines que précédemment. Les amateurs de bidouille auront même l’occasion dès 2023 de profiter des services d’un éditeur de scripts.

Pour terminer, le G des GAFAM a annoncé que l’interface Google Home sera disponible sur navigateur web, de même que sur les montres connectées dotées du système WearOS (comme la fameuse Pixel Watch). Une façon pour Google d’améliorer son positionnement sur le marché de la domotique grand public. Cerise sur le gâteau, la prise en charge du protocole Matter verra aussi le jour prochainement sur les smartphones Android afin de simplifier la gestion des objets connectés compatibles.

La nouvelle version de l’application Google Home (compatible Android, iOS et web) sera tout d’abord accessible dans un programme de preview public, avant d’être diffusée plus largement en fin d’année sur toutes les plateformes concernées.