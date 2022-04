Bientôt de nouveaux Nest Wifi, cette fois avec le Wi-Fi 6 ?

Déjà bien ancré sur le marché des produits connectés pour la maison, Google propose également un routeur mesh : le Nest Wifi. Néanmoins, celui-ci est considéré comme vieillissant et commence doucement à accuser les trois années qui nous séparent de sa sortie. Bien que performant, il ne se limite qu'au Wi-Fi 5, une norme qui commence à montrer ses faiblesses et qui n'est de toute façon plus considérée comme une technologie haut de gamme grand public (allant à l'encontre de la gamme Nest).