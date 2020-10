Les Nest Hub & Nest Hub Max s'enrichiront d'un flot de nouveautés et d'une interface sombre

Les objets connectés de Google disposant d'un écran présentent un affichage un peu particulier. L'idée initiale étant de pouvoir visualiser les résultats d'une requête avec par exemple les informations météo, les dernières photos de ses albums ou les actualités. Toutefois l'écran permet également de consulter ses messages, d'effectuer des appels vidéo ou encore de regarder des contenus en streaming.

Avec cette mise à jour, Google souhaite rendre ce hub un peu plus personnel et surtout plus fonctionnel.