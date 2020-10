Leroy Merlin va commercialiser des objets connectés en marque propre

Lorsque l'on parle de maison et d'objets connectés, on ne peut faire l'impasse sur le géant de la distribution IKEA. La société suédoise dispose bien d'une gamme d'ampoules connectées sous sa gamme TRÅDFRI. Ces dernières peuvent être pilotées via une télécommande dédiée ou depuis l'application IKEA Smart Home disponible sur iOS ou Android. À l'instar de ce que propose Leroy Merlin, les ampoules sont disponibles pour moins de 10 €.

Chez Castorama, seules quelques références sont répertoriées, principalement de la marque Philips Hue. Les modèles les moins chers, aux alentours de 10 €, sont proposés par la marque Diall.

Leroy Merlin entre également en concurrence avec Amazon, qui liste énormément de marques plus ou moins obscures. Certaines proposent des ampoules compatibles avec Alexa et Google au même tarif, sinon moins chères.