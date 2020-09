Orange et Somfy s'unissent pour développer la maison connectée

Orange et Somfy ont ici un intérêt commun : propulser et favoriser leurs solutions connectées (et la smart home dans son ensemble) auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Pour Somfy, le partenariat s'inscrit dans la continuité de son programme So Open, lancé en 2018 pour faire de "l'ouverture et de l'interopérabilité, un pilier de sa stratégie." Aujourd'hui, l'écosystème Somfy présente un avantage certain : celui d'être "compatible avec les marques référentes dans leur domaine, et nous sommes très fiers de l'élargir aujourd'hui avec Orange", confie Jean Guillaume Despature, président du directoire et directeur général du groupe français.