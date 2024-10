Ce lot de deux ampoules Philips Hue White & Color E27 et un pont est parfait pour mettre un pied dans le monde de la maison connectée. La présence du pont est un vrai plus, car il permet de synchroniser et configurer beaucoup plus d'ampoules et autres lumières Philips, là où sans, vous êtes limité à 10.

Si vous possédez un assistant vocal type Alexa, Google ou même Siri, vous pouvez décider d'allumer les ampoules à la voix, mais aussi changer la couleur ou l'intensité d'éclairage.

Il ne faut pas oublier aussi l'app Philips sur smartphone, qui permet de les paramétrer une par une ou créer une harmonie entre plusieurs d'entre elles, les faire s'allumer et s'éteindre ensemble. Très pratique quand vous partez en vacances, pour simuler une présence à domicile.

Le seul petit bémol, outre le prix, c'est peut-être le manque de puissance : une ampoule fait 800 lumens, donc si vous en avez une par pièce, même en la poussant sur la couleur la plus chaude, cela manque un peu de luminosité.