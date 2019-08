IKEA renforce sa position sur la maison connectée et ouvre une unité dédiée

Offrir une meilleure vie au sein des domiciles

La domotique, un marché prometteur

Au cours des dernières années, la célèbre société nordiquea multiplié les projets liés aux objets connectés de plus en plus présents dans nos domiciles : entre les meubles robotisés adressés aux petits appartements, une lampe à enceinte intégrée créée en collaboration avec Sonos, des stores intelligents à petit prix, un partenariat avec Xiaomi ou une prise connectée compatible avec Google Home et Alexa , ce ne sont clairement pas les exemples qui manquent.Bref, le groupe suédois affiche une volonté certaine de se positionner sur le créneau, et ce depuis 2012, date à laquelle le projet «» a été lancé. Celui dont le siège social se trouve aux Pays-Bas a même décidé de monter en puissance, comme nous l'apprend un communiqué de presse publié sur son site officiel.», a déclaré Björn Block, à la tête de la nouvelle unité. Et de poursuivre : «».», poursuit Björn Block.Comme le note The Verge, ce choix semble logique au regard des prévisions d' IDC , qui table sur des chiffres de ventes tutoyant lesen 2019 eten 2023. Élargir son offre en la matière grâce à une unité exclusivement consacrée à la maison connectée pourrait donc lui permettre de s'accaparer l'une des juteuses parts du gâteau actuellement en pleine préparation.