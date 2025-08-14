C’est l’objet star de l’été, celui qu’on dégaine dès les premières chaleurs. Peu coûteux, (relativement) silencieux et économe, le ventilateur reste la solution de secours préférée des Français en période de canicule. Mais encore faut-il bien l’utiliser.
En effet, une astuce toute simple, validée par plusieurs tests et fondée sur les principes de la mécanique des fluides, permet de transformer un ventilateur en véritable extracteur de chaleur. Explications.
La méthode contre-intuitive qui change tout
Par réflexe, on braque le ventilateur sur soi, n'est-ce pas ? histoire de ressentir directement le brassage de l’air. C’est efficace en journée, quand il fait plus chaud dehors que dedans : on cherche alors à évacuer la chaleur corporelle par évaporation, pas à refroidir l’air ambiant.
Mais à la tombée de la nuit, lorsque l’air extérieur devient plus frais, un tout autre usage s’impose ! Et celui-ci est plutôt contre-intuitif ! Il s'agit, en effet, de diriger le ventilateur vers l’extérieur, devant une fenêtre ouverte. L’objectif est on ne peut plus simple puisqu'il s'agit d'expulser l’air chaud accumulé dans la pièce pour créer un appel d’air et faire entrer l’air extérieur, plus frais.
Un flux d'air est ainsi créé, en soufflant l’air vers une ouverture (fenêtre A), le ventilateur crée une légère zone de basse pression. Résultat, un courant d’air se forme, attirant l’air extérieur par une seconde ouverture (fenêtre B), même située dans une autre pièce. C’est une application directe des lois de la dynamique des fluides — un effet bien connu par les ingénieurs thermiciens.
Plusieurs tests confirment l’efficacité de cette configuration. Un anémomètre placé devant la seconde fenêtre permet de constater l’entrée d’un flux d’air mesurable. D’après les mesures de nos confrères Les Numériques, la position optimale consiste à placer le ventilateur à environ 1 à 1,5 mètre de la fenêtre, toujours orienté vers l’extérieur.
Et en journée ?
Lorsque la température extérieure reste supérieure à celle de votre logement, cette méthode est à éviter. Le ventilateur se contente alors de brasser l’air chaud. On peut toutefois améliorer l’effet ressenti en plaçant un linge humide ou une bouteille glacée devant les pales, pour rafraîchir légèrement le flux d’air.… c'est mieux que rien, et le résultat s’apparente à celui d’un petit rafraîchisseur d’air d’appoint.
En parallèle, gardez les volets fermés pour bloquer les rayons du soleil, et limitez les sources de chaleur internes (cuisine, appareils électroniques).
Retenez aussi que la bonne orientation du ventilateur ne permet pas de climatiser un logement, mais elle peut réellement abaisser la température ressentie de quelques précieux degrés, à condition d’exploiter les moments les plus frais de la journée. Une solution simple… et bien plus écologique qu’un climatiseur.