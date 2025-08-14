



Par réflexe, on braque le ventilateur sur soi, n'est-ce pas ? histoire de ressentir directement le brassage de l’air. C’est efficace en journée, quand il fait plus chaud dehors que dedans : on cherche alors à évacuer la chaleur corporelle par évaporation, pas à refroidir l’air ambiant.



Mais à la tombée de la nuit, lorsque l’air extérieur devient plus frais, un tout autre usage s’impose ! Et celui-ci est plutôt contre-intuitif ! Il s'agit, en effet, de diriger le ventilateur vers l’extérieur, devant une fenêtre ouverte. L’objectif est on ne peut plus simple puisqu'il s'agit d'expulser l’air chaud accumulé dans la pièce pour créer un appel d’air et faire entrer l’air extérieur, plus frais.