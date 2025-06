Bit_Man

Ce jour où il fait 40d et où il fera encore envrion 30 à minuit, je suis bien content d’avoir un brasseur d’air certes … Oui, un brasseur d’air qui brasse l’air à peu près frais de mon climatiseur (mobile) … Mon logement est une bouilloire thermique, la pierre et le plafond(dernier étage) accumulent et relibèrent la chaleur tard dans la soirée et la nuit, si bien qu il peut facilement faire plus de +35d à minuit sans clim.

Si je pouvais me contenter d’un simple ventilo pour avoir de l’air frais … Au lieu de dépenser 5euros par jour pour rester à environ 26-27d en cette periodé cramée…

Sans parler du bruit 65db, à choisir je prefere le bruit que étouffer … Et puis les bouchons mousse ça marche bien.

Heureusement, j’ai un ventilo de chantier, une vraie turbine, lorsque la temperature descend entre 25 et 26 puis moins, je le sors sur le balcon et force l’air frais à rentrer quand le vent est aux abonné absent ou ne souffle pas dans le bon sens, ça marche bien. Et une fois de plus , je préfère eternuer que rester à +30D.