Pour une installation autonome, les systèmes d’alarme sans fil sont les plus recommandés. Faciles à poser, modulables et connectés à des applications mobiles, ils offrent un bon compromis entre sécurité et praticité. Des marques comme Somfy, Netatmo, Ring ou eTiger proposent des kits complets, évolutifs et accessibles, souvent plébiscités par les utilisateurs. Le choix dépendra surtout de vos besoins : protection périmétrique simple ou système plus sophistiqué avec caméra, détecteurs de choc, sirène extérieure et alertes en temps réel.