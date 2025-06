À la recherche d'un système pour protéger votre domicile ? Vous avez deux options : les alarmes filaires, qui offrent une connexion stable et ne craignent aucune interférence, et les alarmes sans fil, qui permettent une surveillance à distance sans câblages. Vous hésitez sur le choix de votre future alarme maison ? On vous présente leurs avantages et inconvénients.