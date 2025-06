Tous les types d’alarmes ne sont pas égaux face au piratage, et chaque système possède ses avantages et ses inconvénients. Les alarmes filaires sont plus difficiles à pirater, car elles ne fonctionnent pas sur des signaux radio ou Wifi, et sont donc moins vulnérables au piratage. Elles sont cependant menacées par les coupures de courant ou par le sabotage physique. A contrario, les alarmes sans fil sont plus souvent dépendantes des ondes Wi-Fi et donc plus vulnérables aux piratages.

Peu importe le type choisi, certains éléments peuvent permettre de contrebalancer les faiblesses des systèmes. La présence d’une batterie de secours offre une certaine autonomie qui permet une surveillance en continu. De même, un système avec double protocole de communication (Wi-Fi + GSM) permet de se prémunir à la fois du piratage et du brouillage d’alarme.

Les modèles les plus hauts de gamme, filaires ou hybrides (avec connexion filaire + Wifi et/ou GSM), proposent des garanties supplémentaires en termes de résistance contre le piratage. Il peut s’agir de signaux avec des chiffrements renforcés (AES) ou un système de doubles fréquences qui permettent de limiter les attaques. Certains modèles intègrent aussi un système de notifications en cas de sabotage (mais pas forcément de piratage) qui permet de vous alerter en cas d’événements indésirables au niveau de votre alarme de maison.



Enfin, la présence de la certification NFA2P est un véritable plus. Cette norme, développée spécifiquement pour les alarmes, garantit un niveau élevé de performances, de robustesse et de protections anti sabotage, piratage ou brouillage.

Le mot de la fin : le piratage de votre système d’alarme doit être anticipé avant et après l’achat de votre alarme de maison. Au même titre que l’ensemble des appareils connectés qui équipent votre domicile, les alarmes connectées sont particulièrement vulnérables. Renforcer la sécurité de l’accès à votre réseau Wi-Fi et privilégier des modèles avec des normes de sécurité renforcées sont des armes particulièrement efficaces pour lutter contre le piratage !