Les détecteurs à micro-ondes

Dans la famille des détecteurs volumétriques, on trouve également des détecteurs à micro-ondes. Ces derniers sont capables de réchauffer vos pizzas d’envoyer des ondes électromagnétiques dans la zone protégée et de détecter les variations de fréquences qui seraient provoquées par un mouvement. Pour faire simple, ces détecteurs ne se basent pas sur les variations de température, mais sur les mouvements qui viennent perturber les ondes. Ils agissent un peu comme des sortes de radars. Cela les rend particulièrement efficaces, mais aussi parfois plus sensibles que les détecteurs infrarouges passifs.

Les systèmes d’alarme haut de gamme combinent souvent ces deux technologies (PIR et micro-ondes) afin de détecter plus précisément les intrus tout en évitant les fausses alertes. En effet, ces systèmes sont programmés pour se déclencher uniquement si les deux types de capteurs s’activent simultanément. Pour ainsi dire : il faut qu’un objet d’un certain poids et volume soit en mouvement pour que les détecteurs déclenchent l’alarme. Cela est donc particulièrement adapté pour un animal de compagnie. Certes les prix des alarmes avec ce type de capteurs sont plus élevés, mais cela s'accompagne d'une efficacité incomparable pour lutter contre les fausses alertes déclenchées par les animaux.

Les caméras de surveillance intelligentes

Au-delà des détecteurs, les caméras de surveillance sont également capables, pour les modèles les plus sophistiqués, de différencier un animal d’un être humain. Ces caméras intelligentes sont capables d’analyser l’image qu’elles captent grâce à une technologie de reconnaissance visuelle boostée à l’IA.

Ces caméras sont susceptibles de reconnaître la forme, la taille et la silhouette de l’intrus afin de déterminer s’il s’agit d’un cambrioleur ou d’un animal domestique. Même en cas d'erreur, il va de soi qu’en vous connectant à distance à votre système de vidéosurveillance, vous serez capable de déterminer rapidement s’il s’agit ou non d’une fausse alerte causée par votre animal de compagnie.