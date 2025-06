Pour comprendre comment fonctionnent les brouilleurs de signal d’alarme, il faut déjà rappeler comment fonctionne ce signal. Pour faire simple, une alarme de maison utilise un système de communication par ondes radio entre les différents éléments qui la composent.

Ainsi, dès qu’un intrus pénètre dans votre maison, l’accessoire jouant le rôle d’émetteur convertit l’information qu’il reçoit en un signal radio qui est envoyé à la centrale d’alarme qui joue le rôle de récepteur. Aux ondes radio s’ajoutent aussi des ondes Wifi ou des ondes GSM qui permettent à l’alarme d’alerter l’utilisateur ou une entreprise de télésurveillance à distance.

Peu importe le système d’ondes concerné (Radio, GSM ou Wifi), le but d’un brouilleur d’alarme sera donc de venir perturber la communication entre les accessoires émetteurs et le récepteur central afin de rendre votre alarme de maison inopérante. Les brouilleurs d’alarme se présentent sous différentes formes et on retrouve deux catégories distinctes :

Les Jammers : des brouilleurs d’ondes radio qui empêchent la communication entre la centrale et les détecteurs du système d’alarme.

Les brouilleurs GSM : ils bloquent la transmission des appels, SMS et données mobiles nécessaires à la communication entre la centrale d’alarme et le centre de télésurveillance ou le propriétaire.

Ces différents brouilleurs de signal d’alarme se retrouvent hélas assez facilement en vente pour en moyenne 30 euros sur internet. Les cambrioleurs n’hésitent d’ailleurs pas à cumuler différents modèles de brouilleurs afin de perturber les différents systèmes d’alarme.

Cependant, il est à noter que leur utilisation est totalement illégale pour le grand public. Les brouilleurs d’ondes ne sont autorisés, par exemple, que pour des salles de spectacles pour éviter la perturbation d’un spectacle, ou encore les prisons pour encadrer les communications des détenus. En dehors de ces cadres, les utilisateurs de brouilleurs s’exposent à une amende de 30 000 euros et à une peine de six mois de prison, comme le définit l’article L39-1 du Code des postes et des communications électroniques.