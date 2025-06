Comme nous l’avons souligné au début de cet article, la plupart des systèmes d’alarme modernes, qu’ils soient filaires ou sans fil, sont équipés contre les coupures de courant. Ce qui va faire la différence, c’est le système d’alimentation et les services associés.



Si on prend des marques reconnues comme Verisure, Ring ou Somfy, la majorité de leurs modèles d’alarme sont équipés de batteries de secours au niveau de leur centrale d’alarme. L’autonomie moyenne de ces dernières est généralement de 24 heures. Ces marques proposent bien souvent une offre d’abonnement à un service de transmission à distance via réseau mobile (GSM) qui permet de maintenir une surveillance optimale de votre logement même en cas de coupure d’électricité.



Sans abonnement, l'alarme sonnera quand même en cas d'intrusion, mais ni vous ni un éventuel service de télésurveillance ne seront avertis si votre réseau Wi-Fi est impacté par la panne. De plus, si les voleurs sont suffisamment patients et que la coupure de courant n'est pas détectée par le voisinage, votre domicile deviendra vulnérable après quelques heures. Que vous les choisissiez avec ou sans GSM, ces modèles d'alarmes nécessitent que vous gardiez un œil sur les capteurs, afin de vous assurer que le niveau de charge est suffisant.



Des marques comme AGSHome ou Tiiwee offrent des modèles sans fil d’entrée de gamme. Dans ce cadre, les piles classiques sont reines et les coupures de courant n’affectent pas, en soi, le système d’alarme. C’est cependant sans compter sur des performances réduites et la nécessité de changer les piles plus ou moins régulièrement. Et surtout, ces modèles sont souvent vendus sans abonnement à des services mobiles ou de télésurveillance qui pourraient maintenir la surveillance en cas de coupures du réseau Wi-Fi. L'alarme Tiwee n'a même pas de fonctionnalités connectées…



De manière générale, privilégiez des marques qui bénéficient des certifications EN50131 et NFA2P qui sont gages d’une autonomie efficace, de hautes performances et d’une certaine solidité face aux tentatives de sabotage.



Vous l'aurez compris, pour qu’une alarme maison reste efficace lors d’une coupure de courant, il faut idéalement miser sur des modèles présentant une batterie de secours performante et, si possible, une double transmission des alertes (Wifi et GSM). L’entretien régulier et le choix d’un système certifié sont vos meilleurs alliés pour une sécurité sans faille, même en l’absence d’électricité.