Systèmes d’alarme connectés

Les systèmes d’alarme connectés possèdent une unité centrale filaire et des dispositifs de détection et d’alerte sans fil via une connexion Wi-Fi. On retrouve les mêmes inconvénients qu’avec un système filaire : une alimentation continue de la centrale d’alarme est nécessaire (la batterie de secours ayant une autonomie de 24 h/48 h en cas de panne de courant). De plus, il faut penser à renouveler les piles/batteries des éléments sans fil plus ou moins régulièrement.

À l’instar des systèmes filaires, certains modèles vous notifient en cas de coupures de courant, ce qui peut vous permettre d’agir à distance. La souscription à une connexion Wi-Fi est également indispensable, et ce, même quand votre logement est inoccupé. L’abonnement internet s’ajoute donc au budget initial. Posséder une connexion internet fiable peut, soit dit en passant, poser un problème dans certaines zones rurales ou isolées. De plus, ces systèmes sont un peu plus vulnérables au brouillage d’ondes et au piratage du réseau internet, qui peuvent les rendre inopérants.

Point positif néanmoins, ces modèles sont souvent dotés d’un double système de communication Wi-Fi et mobile (GSM). Soit votre résidence est connectée au Wi-Fi et tout fonctionne sans souci, soit elle ne l’est pas et le réseau mobile GSM prend le relais. Cependant, là encore, il faut souscrire à un abonnement pour bénéficier d’un système d’alertes via réseau mobile.

Autre atout : ce type d’alarme coûte moins cher qu’un système filaire, est plus facile à installer soi-même et plus performant qu’une alarme sans fil d’entrée de gamme. Il a aussi le mérite d'être évolutif, vous pouvez rajouter à loisir des détecteurs et des caméras supplémentaires à l'ensemble.

C’est peut-être, en fonction de vos besoins et de votre budget, un juste milieu tout à fait adapté à une résidence secondaire.