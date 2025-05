Les détecteurs de fumée étant sensibles à la chaleur et à l'humidité, vous aurez plus de risques de déclenchement intempestif de l’alarme incendie si vous avez placé votre appareil dans une salle de bain ou une cuisine. Privilégiez les couloirs entre deux chambres et évitez :

Les plaques de cuisson ;

Les fenêtres ;

Les bouches d'aération ;

Les lampes et boîtiers électriques.