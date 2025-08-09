nicgrover

« la méthode du 4-7-8

1- Être assis en ayant le dos droit.

2- Placer le bout de la langue contre le palais, juste derrière les dents. Expirer complètement par la bouche en faisant un bruit de sifflement.

3- Fermer la bouche et respirer calmement par le nez en comptant mentalement jusqu’à 4.

4- Retenir son souffle en comptant jusqu’à 7.

5- Souffler complètement par la bouche, en faisant un bruit de sifflement, et en comptant jusqu’à 8.

6- Maintenant, inspirer à nouveau et répéter l’exercice de respiration trois fois de plus. Au total, il faut quatre respirations. »

Méthode issue du Yoga