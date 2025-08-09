En pleine canicule, les nuits peuvent être particulièrement désagréables. Voici quelques conseils pour améliorer votre sommeil quand il fait trop chaud.
- Pour mieux dormir pendant la canicule, privilégiez une douche tiède à 26-27 °C pour éviter le choc thermique.
- Hydratez-vous bien en buvant de l'eau, et gardez une bouteille à portée de main pour la nuit.
- Optez pour une literie et des textiles respirants, comme le coton, et rafraîchissez votre chambre avec des astuces simples.
Les épisodes de canicule ne font qu'empirer, année après année, et perturbent grandement notre quotidien. Difficile, par exemple, d'avoir un sommeil réparateur quand la chaleur est étouffante. Or, on le sait, bien dormir est une condition sine qua none pour être en bonne santé. Comment remédier à ça ? On vous partage 5 recommandations pour améliorer la qualité de votre sommeil quand il fait beaucoup trop chaud.
1. Prenez une douche tiède
Envie de prendre une douche glacée avant de vous coucher ? C'est, hélas, totalement contre-productif : vos vaisseaux sanguins vont se contracter et conserver la chaleur de votre corps. De plus, gare au choc thermique ! Le bon réflexe à adopter ? Une douche tiède à 26-27 °C environ.
2. Hydratez-vous
Quand il fait chaud, le corps perd beaucoup d'eau en transpirant et il est nécessaire de boire beaucoup, pour compenser. Pour bien vous hydrater, évitez les boissons sucrées et misez sur l'eau, tout simplement. Afin d'éviter de vous lever dans la nuit et d'entrecouper votre sommeil, gardez une bouteille d'eau sur votre table de chevet.
3. Utilisez une literie adaptée
Certains matelas, comme ceux en latex, sont plus frais que d'autres. Certains fabricants ont aussi créé des garnissages thermorégulateurs ou des sur-matelas climatisés pour faciliter l'endormissement pendant les nuits chaudes. Vous pouvez aussi retourner votre matelas si ce dernier a une face été et vous équiper d'oreiller rafraîchissants, proposés par certaines marques.
4. Gardez votre lit au frais
Il fait vraiment trop chaud ? Placez votre linge de lit dans un sac en plastique et mettez ce dernier quelques instants au frigo pour le rafraîchir. Vous pouvez également vous préparer une bouillotte d'eau bien froide et la placer entre votre matelas et vos draps.
5. Adaptez les textiles
Inutile de trop vous couvrir pendant les nuits d'été. Bannissez le synthétique et optez, par exemple, pour un pyjama en coton ou en lin, des matières respirantes qui absorbent la transpiration et ne donnent pas trop chaud. Vous pouvez aussi faire de même pour vos draps ou vos taies d'oreiller.
6. Rafraîchissez votre chambre
Pendant la canicule, il sera probablement difficile de maintenir votre chambre entre 17 et 19 °C, la température idéale pour dormir. Mais vous pouvez tout de même essayez de la rafraîchir au maximum en gardant les volets fermés pendant la journée, en plaçant un bol de glaçons devant votre ventilateur ou en allumant votre climatiseur mobile.