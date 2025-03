Si votre téléphone, tablette et votre ordinateur se mettent généralement à jour automatiquement grâce à leur connexion internet, d'autres appareils connectés demandent davantage d'attention. Certains équipements plus anciens ou spécifiques peuvent nécessiter une intervention manuelle. Vérifiez donc vos objets connectés domestiques, comme les thermostats intelligents, les systèmes d'alarme et caméras de surveillance.