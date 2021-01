Faut-il enlever une seconde à une minute ? Des scientifiques y sont favorables

Par définition, une journée correspond à la durée nécessaire à la Terre pour effectuer une rotation complète sur elle-même. Et même si notre planète est globalement assez constante, son mouvement reste affecté par un grand nombre de facteurs. Les variations liées aux marées, l’influence de la Lune, l’atmosphère, etc., peuvent conduire à une accélération ou un ralentissement de sa rotation.

Ainsi, en 2020, la Terre a semblé vouloir faire en sorte que le temps passe plus vite (et on la comprend). Plusieurs jours ont en effet duré moins longtemps que la moyenne. Rassurez-vous, cela ne se compte toutefois pas en minutes : la journée la plus courte a été enregistrée le 19 juillet 2020, avec 1,4602 milliseconde de moins qu'habituellement. Une nuance qui peut néanmoins avoir son importance.

De fait, notre échelle traditionnelle du temps – le temps universel coordonné (UTC) – ne prend, elle, pas en compte ce décalage. Elle s’appuie sur des horloges atomiques et reste stable, en dépit des variations de la rotation de la Terre. Or, au cumul, ces minuscules différences peuvent entraîner un écart entre le temps UTC et la réalité de notre planète, ce qui peut suffire à dérégler certains appareils scientifiques.