Passage à l'heure d'été : est-ce que cela permet vraiment d'économiser de l'électricité ?

En 2024, le week-end de Pâques est marqué par deux événements : la chasse aux œufs et le changement d'heure. Si le premier est clairement le plus important, le second aura un impact sur notre nuit de sommeil et sur les débats qui auront lieu à l'heure de l'apéritif.

Heureusement, la rédaction de Clubic est là pour vous éclairer sur le sujet et vous aider à briller en société.