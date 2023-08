Jour du dépassement : savez-vous vraiment ce que cela signifie ?

Depuis 1971, le jour du dépassement n’a cessé d’avancer, témoin d’une détérioration inquiétante de l’équilibre écologique. En 1971, la date était fixée au 25 décembre. Elle avait lieu le 2 septembre en 2004, et s’est stabilisée autour du mois d’août au début des années 2010. Si le jour bouge assez peu depuis lors, le consensus est clair : « la réduction du dépassement est encore beaucoup trop lente », alerte à nouveau le Global Footprint Network.

Les États-Unis, l’Australie et la Russie figurent parmi les plus grands consommateurs de ressources, d’après les données de 2023. De son côté, la France fait partie des plus mauvais élèves en la matière. Elle est classée septième consommateur de ressources au niveau mondial, avec un jour du dépassement fixé au 5 mai, et une consommation 86 % supérieure à que ce que ses écosystèmes peuvent régénérer. Si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 2,9 Terres pour subvenir aux besoins de l'humanité.

« Même si la France fait des efforts, notamment en matière de décarbonisation, de réduction des déchets alimentaires et d’élimination des voyages aériens nationaux, le pays est encore loin d’être apte à fonctionner dans un monde en proie à un dépassement persistant. Le fossé reste immense », déclare Steven Tebbe, PDG de Global Footprint Network.

Des solutions existent, et elles sont clairement identifiées, comme le rappelle aussi le consortium : « réduire de 50 % les émissions de CO2 permettrait de retarder le dépassement de plus de 90 jours ; et diviser par deux la consommation de viande ferait gagner 15 jours ». Mais le temps presse : pour atteindre les objectifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il faudrait déplacer le jour du dépassement de 19 jours par an pendant les sept prochaines années.