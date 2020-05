Au mois d'avril, les émissions mondiales de CO2 ont baissé de 17 %

Au pic du confinement, les émissions de chaque pays ont diminué de 26 % en moyenne. En France, elles ont décliné de 34 % le 20 mars et sont restées ainsi jusqu’à la fin du mois avril, c’est plus que la moyenne européenne qui est de 27 %. Cela prouve l’impact immédiat d’un arrêt des activités polluantes : au mois de mars, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) avait déjà remarqué une réduction fulgurante de la pollution, liée à une baisse du taux de dioxyde d’azote (NO 2 ) en Italie, un polluant bien plus toxique que le CO 2 , alors que le pays venait de se confiner.