Une grande étape franchie ! En 2023, 30% de l'électricité produite dans le monde était d'origine renouvelable

Les autorités politiques à travers le monde se sont mises, pour décarboner l'économie sans avoir pourtant à faire face à une décroissance, à miser sur l'électricité. Ce virage se voit ainsi particulièrement dans le domaine des véhicules électriques, vus comme une alternative viable au moteur à explosion. Et l'électricité peut être d'autant plus intéressante qu'elle peut être produite à partie d'énergies renouvelables. Une façon de faire de plus en plus adoptée à travers la planète.