Énergies renouvelables : le nombre d'installations dans le monde a augmenté de 50 % l'année dernière

Pour le moment, environ 75 % des installations permettant l'exploitation d'énergie renouvelable l'ont été dans le solaire photovoltaïque (comme à Creil par exemple), mais l'on constate une augmentation globale de la production des éoliennes dans le monde, et notamment en Chine, comme nous avons pu le souligner plus haut. Ces chiffres importants ne devraient pas aller en s'atténuant : l'AIE prévoit au cours des 5 années à venir une augmentation de la production de plus de 5,5 fois supérieure à celle constatée aujourd'hui.

Autrement dit, à terme, l'Agence se fait finalement assez positive quant aux objectifs fixés par les divers gouvernements ayant participé à la COP28. On rappelle que ces derniers s'étaient donné comme objectif de tripler la capacité mondiale en énergies renouvelables d'ici 2030.