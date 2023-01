Le charbon dépassé par le renouvelable d'ici 2 ans ?

Si la volonté de limiter le réchauffement climatique est une préoccupation relativement importante en Europe, la nécessité urgente de se passer du gaz russe a conduit à un développement bien plus rapide des alternatives énergétiques, dont beaucoup dans le renouvelable. Ainsi, l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) prévoit que l'augmentation de la production dans ce secteur sera deux fois plus importante entre 2022 et 2027 qu'au cours des cinq dernières années.