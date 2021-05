90 % de l'énergie solaire et éolienne sera compétitive d'ici 2030, d'après un rapport

La critique tenace selon laquelle les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, demeurent trop onéreuses et pas assez performantes pour concurrencer efficacement les combustibles fossiles, devrait bientôt être classée aux archives. Le dernier rapport du think tank britannique Carbontracker relève une baisse constante, en moyenne de 18 %, du prix des énergies renouvelables sur la décennie 2010-2020.

Alors qu'un plateau de demande en termes de combustibles fossiles aurait été atteint en 2019, la production d'énergies décarbonées ne cesse de croitre à l'échelle mondiale. De plus, le solaire se présente comme particulièrement compétitif, puisque 60 % des ressources produites par le biais de cette énergie le sont en 2021, contre seulement 15 % de l'éolien. L'astre possède donc toujours un temps d'avance sur l'air, mais le fossé actuel entre les deux énergies vertes devrait progressivement se combler dans la décennie à venir.

Autre nouvelle rassurante concernant une transition énergétique accélérée pour atteindre une potentielle neutralité carbone mondiale en 2050, la technologie existante permet déjà de répondre avec aisance à la demande mondiale. Avec une capacité de production de 6 700 pétawattheures (PWh) par an, le solaire et l'éolien pourraient ainsi couvrir près de 100 fois la demande énergétique mondiale.