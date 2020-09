L'énergie nucléaire continue de perdre du terrain face au solaire et à l'éolien

Si les réacteurs produisent davantage d’énergie, c’est en partie à cause de coûts de production importants : pour être rentables et proposer une énergie concurrentielle sur le marché, les centrales doivent fonctionner de manière quasi-continue.

Par ailleurs, les coûts liés à la production d’énergie nucléaire bénéficient aux développement des énergies renouvelables : en cinq ans, le coût nivelé de l’énergie (LCOE) a augmenté de plus de 50 % pour le nucléaire. À l’inverse, les énergies solaire et photovoltaïque sont parmi les plus compétitives du marché.

Plus cher à la production, le nucléaire intéresse moins les investisseurs : environ 10 % des investissements énergétiques sont tournés vers le nucléaire ; le reste est dédié aux énergies renouvelables (l'éolien et solaire en grande majorité).