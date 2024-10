Mais il ne faut pas oublier que le nucléaire pâtit toujours de son image de technologie risquée et coûteuse. Les dépassements budgétaires et les retards de chantier sont légion dans le secteur. Sans parler de l'épineuse question des déchets, un casse-tête qui n'a toujours pas trouvé de solution définitive. Pour convaincre, le DOE affirme que la centrale profitera à une « communauté défavorisée » payant des factures d'électricité plus élevées que 97% du pays. Une justification qui fait écho aux débats sur la justice environnementale, de plus en plus présents dans les politiques énergétiques.